Британский журналист сходил в русскую баню и назвал веник «оружием войны»

Журналист британского издания The Telegraph Том Оу (Tom Ough) поделился впечатлениями от посещения русской бани. Свой опыт он описал на страницах издания.

Оу отправился в «Баню №1», которую часто посещают известные люди. В парилке журналиста отхлестали веником, что показалось ему похожим на то, как если бы его «избило большое дерево в ливень». Он назвал веник «оружием войны».

«Расслабление — это любопытная вещь, размышлял я, поглядывая из-под белой шляпы в стиле головного убора Смурфиков, когда бородатый бодибилдер хлестал мою обнаженную спину распаренным березовым веником», — рассуждает британец.

После бани он нырнул в холодную воду, после чего, по его словам, он словно «обрел новые легкие». Оу отметил, что вышел из бани посвежевшим и расслабленным.

«Баня №1» открылась в Лондоне в 2012 году. Ее основатель и директор — Андрей Фомин, он открывал заведение, ориентируясь на русскоязычную диаспору, проживающую в столице Великобритании. Со временем баня приобрела известность среди представителей шоу-бизнеса. Ее посетили Джастин Бибер, Эмилия Кларк и другие музыканты и актеры.

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