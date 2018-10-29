Забывчивая миллионерша лишилась богатств из-за просроченного платежа

Коллекцию произведений искусства, принадлежавшую бывшей жене южноафриканского магната Сола Керцнера, продали за 1,2 тысячи фунтов стерлингов, потому что она забыла оплатить складское помещение. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В конце 2017 года 49-летняя Хизер Керцнер (Heather Kerzner) решила продать свой пентхаус в Нью-Йорке. Роскошную мебель и произведения искусства, которые были в квартире, перенесли на склад, арендованный за 230 фунтов стерлингов в месяц (19,5 тысячи рублей). Среди прочего там оставили две картины английского художника Дэмьена Херста, за полотна которого на аукционах дают десятки миллионов долларов.

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Как выяснилось, женщина несколько месяцев не оплачивала хранение имущества. Владельцы склада не смогли с ней связаться и продали все вещи за 1,2 тысячи фунтов стерлингов (около 102 тысяч рублей). Картины, мебель и другие ценности, стоившие около 500 тысяч долларов, достались единственному покупателю, имя которого не называется.

Склад был арендован на имя британского бизнесмена Джеймса Хендерсона, с которым была помолвлена Керцнер. После разрыва отношений она забыла договориться об оплате склада. Хендерсон утверждает, что не платил за него, потому что не знал о хранившихся там вещах.

В 2011 году Хизер Керцнер развелась с южноафриканским миллиардером Солом Керцнером, который был старше нее на 34 года. Бывший муж заплатил щедрые отступные, ей также достался дом в Лондоне, стоящий 20 миллионов фунтов. Первый муж Хизер Керцнер, американский финансист Чарльз Мерфи, оказался замешан в мошеннической схеме Берни Мейдоффа и покончил с собой.

В 2007 году сообщалось, что дворец короля Норвегии был выставлен на интернет-аукционе eBay всего за один доллар, Когда лот поднялся в цене до 99 миллионов 999 тысяч 999 долларов, администрация сайта сняла его с торгов.

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