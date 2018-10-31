В список лучших неголливудских фильмов вошли шесть русских лент

Издание BBC News составило список лучших фильмов всех времен, снятых не на английском языке. В рейтинг вошли 100 картин.

«В этом году мы почувствовали, что пришло время перенести фокус с Голливуда и сосредоточиться на лучшем кинематографе со всего мира», — отметили авторы.

На первой строчке оказалась лента из Японии — «Семь самураев» режиссера Акиры Куросавы, снятая в 1954 году. На втором месте — «Похитители велосипедов» итальянского кинематографиста Витторио де Сики 1948 года. Замыкает тройку «Токийская история» 1953-го, созданная японцем Ясудзиро Одзу.

В топ-10 также вошли фильмы «Расемон», «Правила игры», «Персона», «Восемь с половиной», «400 ударов», «Любовное настроение» и «Сладкая жизнь».

В рейтинг включили шесть произведений, снятых на русском языке: «Человек с киноаппаратом», «Иди и смотри», «Сталкер», «Андрей Рублев», «Броненосец "Потемкин"» и «Зеркало». Автор трех из них — Андрей Тарковский.

Языком-лидером по присутствию в рейтинге оказался французский — на нем сняты 27 из 100 лучших картин. При этом четверть списка составили ленты из Юго-Восточной Азии.

Подборка сделана на основе опроса 209 кинокритиков из 43 стран. Составители рейтинга подчеркнули, что их разочаровало количество фильмов в списке, созданных женщинами, — из 100 лент таких только четыре — но заверили, что пытались обеспечить половое разнообразие. Так, среди опрошенных критиков, 94 были женщинами.

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