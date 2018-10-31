Россиян одарили дешевыми авиаперелетами в Таиланд

Чартерная авиакомпания Nordwind, связанная с российским туроператором Pegas Touristik, открыла прямую продажу авиабилетов на популярные у россиян курорты. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Так, авиаперевозчик запустил продажу билетов на регулярные рейсы из Москвы в Бангкок (Таиланд), Кайо-Коко, Ольгин и Санта-Клара (Куба), Амман (Иордания) и Джидда (Саудовская Аравия).

Представитель авиакомпании Александр Сухоруков уточнил, что в эти города возможен вылет не только из Москвы, но и из 45 аэропортов других городов России, входящих в маршрутную сеть Nordwind. Рейсы из других аэропортов страны будут совершаться с пересадкой в московском Шереметьево.

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Ранее в октябре президент России Владимир Путин заявил о намерении возобновить чартерные рейсы на популярные у россиян египетские курорты в ближайшее время. Глава государства отметил, что в ходе переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси они обсудили возобновление чартерных полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

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