Посетительница ТЦ упала с перил, покалечила человека и умерла

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В больнице скончалась 41-летняя женщина, которая упала с перил в московском торговом центре. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Инцидент произошел вечером во вторник, 30 октября, в ТЦ на Хорошевском шоссе. Посетительница магазина села на перила на третьем этаже, затем пыталась лечь на них, не удержалась и рухнула вниз. Она упала на девушку, которая проходила по первому этажу. Пострадавшая, которой оказалось 27 лет, находится в крайне тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи Боткинской больницы.

Изначально появилась информация, что упавшая женщина пыталась сделать на перилах селфи. Однако на видеозаписи инцидента этого не видно.

При этом видео показало, что за секунду до падения женщины мимо нее проходил охранник, который что-то сказал ей. Теперь следователи проверяют, почему он не настоял на том, чтобы она слезла с перил.

Как сообщает «Московский комсомолец», с перил упала женщина по имени Ирина, она из Красногорска. Пострадавшую девушку зовут Чулпан.

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