Грузин свалился с 14-го этажа и выжил

В Тбилиси 25-летний мужчина упал с 14-го этажа жилого дома и остался жив. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает «Интерпрессньюс».

Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила его в больницу. Представитель Национального центра хирургии сообщил изданию, что мужчина в результате падения не получил опасных для жизни и здоровья травм.

«Мужчина заявляет, что поскользнулся у окна и провалился в гараж, где упал на пуфы. У пациента отмечаются ушибы тела. Проводятся соответствующие обследования, несколько часов он будет под наблюдением», — заявили врачи.

17 октября сообщалось о сотруднице магазина в Китае, которая споткнулась и упала в аквариум с лимонными акулами во время кормления. Опаздывающая на собрание персонала девушка бежала по стеклянному мосту над аквариумом с акулами и не заметила, что его крышка была открыта. Она споткнулась об нее и провалилась в воду. Коллеги немедленно бросились к девушке на помощь: два охранника нырнули в аквариум и достали ее. В ходе происшествия она не пострадала.

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