Женщина вставила фальшивые вампирские клыки и не смогла их вытащить

Чтобы избавиться от вампирских клыков для маскарадного костюма, американке понадобился визит к стоматологу. Об этом сообщает Fox News.

Анна Тью (Anna Tew) из Алабамы планировала в честь Хеллоуина нарядиться нежитью. Помимо костюма, она купила фальшивые вставные клыки, стоившие три доллара. Женщина прикрепила их к настоящим зубам при помощи временного клея, который прилагался к покупке.

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Избавиться от вставных клыков оказалось куда сложнее, чем она думала. Женщина пыталась вытащить их до двух часов ночи, пустила в ход кусачки, но ничего не добилась. Клыки намертво прилипли к ее зубам. Ей пришлось обратиться к стоматологу.

После осмотра врач пришел к выводу, что дело не в клее, а форме ее зубов и десен. Чтобы извлечь вставные клыки, их пришлось распилить, а затем вытащить по частям. Это пришлось делать без анестезии, чтобы случайно не повредить настоящие зубы.

В 2010 году сообщалось, что юная поклонница популярной киносаги «Сумерки» обзавелась вампирскими клыками. Заостренные зубы 16-летней жительнице Хьюстона Тэйлор Уилкинс сделали в стоматологической клинике за 200 долларов.

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