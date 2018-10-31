Убитому в тюрьме главарю бостонской мафии отомстили за стукачество и женщин

Главаря бостонской мафии, предположительно, убили в тюрьме из мести за стукачество и жестокое обращение с женщинами. Об этом пишет The Boston Globe.

В убийстве 89-летнего Джеймса Балджера по прозвищу Уайти заподозрили наемного убийцу Фотиоса Гиаса, который отбывал наказание в той же тюрьме. Частный детектив Тед Макдоноу заявил, что не сомневается в причастности Гиаса, так как тот ненавидел стукачей и был в курсе того, что Балджер долгое время передавал информацию о конкурентах ФБР.

Кроме того, по словам Макдоноу, который близко общался с Гиасом во время следствия, тот «ненавидел крыс». «Он ненавидел мужчин, обижающих женщин. Уайти был крысой, он убивал женщин», — сказал детектив.

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О смерти Джеймса Балджера стало известно 30 октября. Его перевели из федеральной тюрьмы в штате Флорида в особо охраняемую в Западной Вирджинии. Там с 2003 года отбывал пожизненный срок за убийство Гиас. Согласно показаниям свидетелей, оба мужчины зашли в камеру Балджера около 6 утра. Спустя два часа его нашли мертвым. Сообщалось, что мужчину забили насмерть, его глаза были почти выдавлены из черепа.

Балджер был осужден в 2013 году по обвинению в 11 убийствах, отмывании денег, вымогательстве и хранении оружия. Его приговорили к двум пожизненным срокам и пяти годам тюрьмы дополнительно. До того ареста в 2011 году он скрывался от властей на протяжении 20 лет. В списке ФБР Уайти был самым разыскиваемым преступником после террориста номер один Усамы бен Ладена.

Балджер стал прототипом главы ирландской преступной группировки Фрэнка Костелло — одного из главных героев фильма Мартина Скорсезе «Отступники». Кроме того, в 2015 году на экраны вышел фильм «Черная месса» с Джонни Деппом в главной роли. Картина рассказывает о жизни Балджера.

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