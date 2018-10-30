Главарь бостонской мафии умер за решеткой

Главарь бостонской мафии Джеймс Балджер по прозвищу Уайти скончался за решеткой. Об этом сообщает ABC News.

89-летний лидер криминальной группировки Winter Hill был найден мертвым в своей камере в федеральной тюрьме штата Западная Вирджиния во вторник, 30 октября.

Материалы по теме Потому что не пил и не курил В Бостоне судят 83-летнего главаря ирландской мафии

Балджер отбывал наказание с 2013 года по обвинению в 11 убийствах, отмывании денег, вымогательстве и хранении оружия. Его приговорили к двум пожизненным срокам и пяти годам тюрьмы дополнительно. До того ареста в 2011 году он скрывался от властей на протяжении 20 лет. В списке ФБР Уайти был самым разыскиваемым преступником после террориста номер один Усамы бен Ладена.

Балджер стал прототипом главы ирландской преступной группировки Фрэнка Костелло — одного из главных героев фильма Мартина Скорсезе «Отступники». Кроме того, в 2015 году на экраны вышел фильм «Черная месса» с Джонни Деппом в главной роли. Картина рассказывает о жизни Балджера.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!