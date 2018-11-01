Актер из «Вeликого рейда» обратился к фанату и случайно показал голую любовницу

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Филиппинский актер и режиссер Сезар Монтано записал поздравление поклонника с днем рождения. На видео случайно попала голая девушка, передает The Sun.

Отмечается, что 56-летний кинематографист опубликовал запись в Facebook, однако быстро удалил пост, когда подписчики обратили внимание на девушку. Та появляется на фоне, берет полотенце и исчезает из кадра. «Правило номер один, когда снимаешь сэлфи-видео дома — не позволяй своей девушке влезать в кадр без одежды», — пошутил один из комментаторов.

«Я знаю, мы любим смотреть, чем актеры занимаются дома, но это уже чересчур», — отметил другой подписчик.

Поклонники актера также записали пародию на видео Монтано, опубликовав ее в Twitter.

Цезарь Монтано снялся в более 80 фильмах и сериалах, в том числе в военной ленте «Великий рейд» с Бенджамином Брэттом и Джеймсом Франко. Он также выступил режиссером восьми кинолент.

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