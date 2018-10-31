Джастин Бибер внезапно побрился налысо

Канадский поп-певец Джастин Бибер сбрил свои волосы. Он опубликовал в Twitter селфи с новой прической в среду, 31 октября.

Друзья артиста рассказали изданию The Sun, что 24-летний Бибер отращивал волосы из-за пари.

Ранее в октябре стало известно, что Бибер и его девушка, 21-летняя модель Хейли Болдуин тайно поженились. Об этом рассказал источник, официальных заявлений пара не делала.

Джастин Бибер начал свою карьеру в 2008 году. Он выпустил четыре альбома и провел несколько мировых туров.

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