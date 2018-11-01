Неизвестный напал с ножом на московского чиновника

На одного из руководителей префектуры Северо-Западного округа (СЗАО) Москвы совершено нападение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Привольной улице на юго-востоке Москвы. Отмечается, что неизвестный подошел сзади к чиновнику и ударил его ножом в область бедра. Преступнику удалось скрыться.

В пресс-службе управления столичной полиции подтвердили факт нападения. «Нападение произошло в подъезде дома 61/1 по Привольной улице. Пострадавший доставлен в больницу. Ведется розыск подозреваемого», — говорится в сообщении.

По информации «Интерфакс», пострадавший доставлен в одну из московских больниц, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее 9 июля сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали 46-летнего жителя Москвы по подозрению в убийстве 56-летней женщины, работавшей в ремонтно-эксплуатационной службе на севере города. Убитую с резаными ранами шеи, глаза, виска, уха и кисти обнаружили в помещении диспетчерской на улице Ангарской вечером 8 июля.

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