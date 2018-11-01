Северную Корею обвинили в массовом истязании женщин

Должностные лица в Северной Корее систематически практикуют сексуальное насилие в отношении женщин и остаются безнаказанными, а власти отрицают даже наличие такой проблемы. Об этом говорится в опубликованном 31 октября докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch.

Организация опросила 54 человека, бежавших из страны после 2011 года, а также восемь бывших северокорейских чиновников. Женщины, занимаясь мелкой торговлей, сообщили, что регулярно подвергались насилию: они неизбежно сталкивались со злоупотреблением со стороны представителей власти. Им приходилось подчиняться произволу государственных инспекторов, охранников и полицейских.

«Когда им приспичит, охранники с рынка или полицейские предлагали мне пройти с ними в пустое помещение где-нибудь рядом с рынком или в любое другое место, где им покажется удобнее, — приводит HRW слова О Чон Хи, бежавшей из страны в 2014 году — Мы для них как игрушка. Полностью в их [мужской] власти».

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По информации Human Rights Watch, недобровольные половые контакты и сексуальное насилие в КНДР носят обыденный характер и считаются нормой жизни. В докладе говорится, что у северокорейских женщин нет практически никакой возможности противостоять насильнику, облеченному властью. Как говорят опрошенные беглянки, мужчины на всех уровнях государственной службы злоупотребляют полномочиями и остаются безнаказанными, а жертвы насилия подвергаются унижениям и, как правило, никуда не сообщают о случившемся.

При этом отмечается, что власти не признают существование проблемы сексизма и сексуального насилия и не прилагают никаких усилий для защиты женщин и помощи жертвам.

«Сексуальное насилие в Северной Корее — это секрет Полишинеля, практика, с которой никто не борется и которая многих устраивает», — заявил Кеннет Рот, исполнительный директор Human Rights Watch.

По мнению авторов доклада, в числе причин ситуации — гендерное неравенство, укорененное в традициях, неосведомленность в вопросах сексуальных отношений и сексуального насилия, коррупция и отсутствие служб юридической и социальной поддержки жертв.

Рот призвал правительство КНДР признать существование проблемы и принять меры для защиты женщин и обеспечения правосудия.

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