Олег Сенцов пошел на поправку после 145 дней голодовки

Отбывающий наказание в ямальской колонии украинский режиссер Олег Сенцов сообщил о значительном улучшении здоровья спустя месяц после окончания 145-дневной голодовки. Об этом в своем Facebook-аккаунте написал правозащитник Николай Щур.

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Щур отметил, что получил от Сенцова письмо, датированное 29 октября. В нем он указал, что чувствуется себя намного лучше и анализы уже не такие плохие, как раньше. «Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь в основном диета, наблюдения и так, таблетки, по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо — я выжил», — процитировал правозащитник фрагмент текста.

В конце октября было опубликовано завещание режиссера, которое он написал 7 сентября в колонии во время своей забастовки.

В августе 2015-го Олег Сенцов получил 20 лет строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов в Севастополе, незаконном хранении оружия и взрывчатки. Свою вину он не признал. 14 мая 2018 года режиссер начал голодовку и потребовал освободить из российских колоний всех украинских политзаключенных, к которым он себя причисляет. Он не ел 145 дней и прекратил акцию протеста 6 октября после угроз начать принудительное кормление. Своей цели Сенцов не добился. За время забастовки он похудел на 20 килограммов и серьезно подорвал здоровье: у него начались проблемы с сердцем, мозгом, желудком, печенью, почками, кишечником.

В октябре режиссер стал лауреатом премии Сахарова «За свободу мысли» за 2018 год. Также Верховная Рада Украины выдвинула его на Нобелевскую премию мира.

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