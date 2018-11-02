Предсказано подорожание лекарств

Лекарства в России могут подорожать на 10 процентов с 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Аптечную гильдию, участников рынка и экспертов.

По информации специалистов, подорожание связано с ростом курса валют, поэтому заметнее всего вырастут цены на зарубежные препараты. Однако отечественные производители тоже могут поднять цены из-за необходимости использовать импортные компоненты.

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Помимо вероятного скачка курса, еще одним фактором станет повышение НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. Несмотря на то что изменение налога не коснется лекарственных средств, компаниям будет необходимо оплачивать счета за транспорт, электроэнергию и иные расходы.

Другой причиной может стать необходимость расходов производителей на маркировку с элементами криптозащиты, призванную убрать контрафакт из аптек.

В июле производители лекарств предупредили о возможном росте цен из-за требований ФСБ изменить систему маркировки. Они отмечают, что требование ФСБ о криптозащите грозит отечественной фармацевтической индустрии изоляцией.

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