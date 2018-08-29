Экономика
 
Последние новости
Путин объявил о смягчении пенсионной реформы
Путин раскрыл главную цель пенсионной реформы
Шершни построили огромное гнездо в автомобиле
Производитель автомобилей Джеймса Бонда выйдет на биржу
Гроб Маккейна понесет россиянин
Россиянин искупался в запрещенном месте и поплатился
Россиянин пережил мощный удар током и напугал спасателей
По делу о пытках в ярославской колонии задержали еще двоих тюремщиков
Германия спасет Турцию от США
В Китае отказали России в больших кораблях
Новости партнеров

Иностранцы начали переходить на российские лекарства

Перейти в «Мою Ленту»

Россия нарастила экспорт лекарств в первой половине 2018 года на 11 процентов — до 19 тысяч единиц, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В денежном выражении поставки выросли чуть меньше — на восемь процентов, до 20,3 миллиарда рублей. Лидерами среди покупателей российских лекарств стали страны бывшего СССР: Украина, Казахстан и Белоруссия.

Киев закупил продукции на 3,6 миллиарда рублей, Астана — на 3,1 миллиарда, Минск — на 2,7 миллиарда.

В статистику ФТС включаются не только готовые лекарства и субстанции, но и донорская кровь, ветеринарная продукция и санитарные наборы.

По словам опрошенных изданием экспертов, российские медикаменты пользуются спросом за границей из-за соотношения цены и качества, в том числе и за счет ослабления рубля.

В середине августа власти Украины запретили ввоз и продажу на территории страны более 40 наименований препаратов, производимых в России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Экспорт российских лекарств вырос на 11%
Минздрав задумался об обеспечении детей запрещенными препаратами
Украина отказалась от российских лекарств
Другие материалы рубрики
Экономика00:0126 августа

Дурь в кармане

Пиво соединят с марихуаной. Это будет стоить миллиарды
05:10Сегодня

Пенсионный фонд перейдет на блокчейн

10:5026 августа

В действиях России усмотрели план по избавлению от доллара

11:54Сегодня

Производитель автомобилей Джеймса Бонда выйдет на биржу

Экономика19:4317 августа

Бюджет как оружие

От политических игр иркутского губернатора-коммуниста страдает весь регион
20:4328 августа

Российский бизнес научат делиться

08:4825 августа

Украина заняла сотни миллионов долларов под высокий процент

11:22Сегодня

Германия спасет Турцию от США

Экономика07:0315 августа

В тени не стоять

Налоговики вплотную занялись «серыми» грузоперевозками
19:1528 августа

Минфин решил действовать вопреки санкциям

15:1823 августа

Почта Банк решил поработать с геймерами

17:1628 августа

РЖД попросили направить дивиденды на развитие железнодорожной инфраструктуры

Россия
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
«Он ел мусор на улице, пытаясь спасти мир»
 
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»
Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
Россиянин пережил мощный удар током и напугал спасателей
Сборы детей в школу вызвали финансовые затруднения у половины россиян
В Чечне ответили на жалобу Путину из-за слов Кадырова
Грабитель с пистолетом и гранатой ворвался в магазин и никого не напугал
Все материалы
Мир
Нефтяной ад
Как живется в самой опасной стране Африки
Гроб Маккейна понесет россиянин
Трамп свалил вину на Китай вместо России
Россияне пострадали в ДТП в Турции
Объяснена популярность Путина на Западе
Ребенок с аутизмом залез в скорую, устроил аварию и уехал в овраг
На Шри-Ланке затеяли стройку и нашли массовое захоронение
Все материалы
Бывший СССР
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Порошенко увидел «щупальца Москвы» в выборах на Украине
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Украина закрыла свое представительство при СНГ
Украина усилит военную мощь в Азовском море
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Украина захотела американские системы ПВО
Все материалы
Экономика
Дурь в кармане
Пиво соединят с марихуаной. Это будет стоить миллиарды
Бюджет как оружие
От политических игр иркутского губернатора-коммуниста страдает весь регион
Дальше сами
Эта страна обманывала весь мир и жила в долг. Пришла пора платить
Пенсионный фонд перейдет на блокчейн
Производитель автомобилей Джеймса Бонда выйдет на биржу
Российский бизнес научат делиться
Германия спасет Турцию от США
Все материалы
Силовые структуры
«Это будет клеймо по жизни»
Российские девушки продают себя за миллионы. Жажда роскоши приводит их в тюрьму
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Вора в законе Пызу обстреляли из гранатомета
Жительница Кузбасса наступила на ногу полицейскому и пошла под суд
В сети появились фото напавшего на воинский эшелон авторитета Жданчика
Сбежавшего из России бывшего главу «Трансаэро» обвинили в растрате миллиарда
Все материалы
Наука и техника
Красноармейцы рассматривают японские трофеи после Хасанских боев, 1938 год«С этих высот могли обстреливать Владивосток»
Кто на самом деле победил в столкновении Советского Союза с Японией
Взяли за душу
У человека в теле нашли новый орган. Для чего он нужен?
В Китае отказали России в больших кораблях
Исчезновение арктической экспедиции оказалось необъяснимым
Объяснена причина самой страшной катастрофы на Земле
США «раскрыли» военные секреты России в Сирии
Презентация Ту-22М3МПора бомбить
Зачем России новейший ракетоносец Ту-22М3М
Все материалы
Спорт
Газанули
Они поднялись со дна российского футбола. И опережают чемпионов
Футболист отметился автоголом почти с центра поля
Тренер Нурмагомедова восхитился Макгрегором
Бывшего игрока сборной Англии изувечила африканская крыса
Футболист обыграл троих и забил с острого угла
Салах пожаловался на пребывание в Чечне во время чемпионата мира
«Зенит» сравнили с братской могилой для молодых футболистов
Все материалы
Культура
«Тема сексуальности была под запретом»
Превращение девочки в объект желания на фотографиях из американской глубинки
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
«Эпоха вертухаевых внучат»
Владимир Сорокин о том, как советское прошлое привело к российскому настоящему
Певица из Spice Girls начала лечиться от секс-зависимости
Тело величайшей певицы в истории положили в золотой гроб и выставили в музее
Киану Ривз возбудил поклонников фотографией на коне
Умер актер из «Убойной силы»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мы никогда не будем смешнее русских»
Русские мемы свели с ума иностранцев и вышли на международный уровень
Пекарню в Амстердаме пристыдили за название в честь юной жертвы Холокоста
Модель рассказала о неприятной изнанке счастливых кадров c любимым
Американец опубликовал секс-видео с бывшей на сайте с миллиардной аудиторией
Предложение психолога нарисовать велосипед разозлило женщин
Владимир Соловьев одобрил посадки «сопляков» за репосты
В сети наглядно продемонстрировали ограбление через смартфон
Все материалы
Ценности
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Ho Chi Minh (1890-1969), Vietnamese Communist revolutionary and Dictator, Prime Minister (1946-1955) and President (1945-1969) of the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam). Дядюшка Хо
Женщины, сигареты и войны величайшего вьетнамца планеты
Раскрыт ежечасный заработок кандидатки в самые молодые миллиардерши
Раскрыто значение формы пупка
Перечислены самые необходимые мужчине вещи
Меган Маркл стала примером для масс-маркета
Все материалы
Путешествия
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды
Россиянин искупался в запрещенном месте и поплатился
Сергей Зверев устроил истерику в аэропорту и попал на видео
Два лайнера едва не разбились из-за столкновения с неопознанным самолетом
Все материалы
Из жизни
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
У собак есть свои секреты
На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
Кость в горле
Они поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
Шершни построили огромное гнездо в автомобиле
Тигру-инвалиду сделают протез взамен потерянной из-за браконьера лапы
Девушка нечаянно вышла замуж за незнакомого китайца
Найденный на берегу огромный кальмар оказался вдвое больше человека
Все материалы
Renault Arkana во всех подробностях
Все, что нужно знать про новый французский кроссовер для России
Внедорожники, ставшие кроссоверами II
Шесть машин, сменивших внедорожное прошлое на кроссоверное настоящее. Часть вторая
Porsche в грязи
Спорткары, которые обгоняли на грунтовке внедорожники: Porsche возвращается в ралли
Скандальная реклама автомобилей
Сексизм, черный юмор и насмешки над конкурентами в рекламе машин
Renault сделала для России купеобразный кроссовер
Ford F-150 Raptor превратили в мегахардкорный пикап со «звездным небом»
Kia частично раскрыла дизайн нового Proceed
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы