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Производители лекарств предрекли рост цен из-за требований ФСБ

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Пять крупнейших фармацевтических ассоциаций написали письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отказаться от введения элементов криптозащиты в системе маркировки лекарств. Об этом сообщает РБК.

По мнению производителей, обязательная защитная маркировка для лекарственных средств приведет к их значительному удорожанию. Кроме того, отмечают они, требование ФСБ о криптозащите грозит отечественной фармацевтической индустрии изоляцией.

Фармкомпании поясняют, что эксперимент по маркировке лекарственных препаратов двумерным штрих-кодом стартовал полтора года назад и «после осуществленных производителями значительных инвестиций в закупку необходимого оборудования» правительство России предложило изменить систему маркировки, добавив в нее механизмы криптозащиты. «Изменения потребуют от производителей значительных незапланированных временных и материальных расходов», — сетуют производители.

С января 2018 года маркировка лекарств в России осуществляется на добровольной основе, с 1 января 2019-го она станет обязательной.

В октябре 2017 года «Ростех» начал серийное производство локализованного оборудования для маркировки лекарств. Предполагается, что внедряемые технологии обеспечат контроль движения препаратов от производителя до конечного потребителя. По утверждению главы «Центра развития перспективных технологий» (дочерней компании госкорпорации) Михаила Дубина, стоимость комплекта российского оборудования на текущий момент составит в среднем около 40-60 тысяч евро. Стоимость аналогичного зарубежного — около 100 тысяч евро

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