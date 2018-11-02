Пьяный посетитель зоопарка сунул руку в клетку со львом

Попытка нетрезвого посетителя зоопарка погладить льва через прутья клетки попала на видео. Об этом сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел в зоопарке в городе Тегусигальпа, Гондурас. На кадрах видно, что лев лежал на камне, в то время как мужчина пытался подманить его, размахивая рукой. Как только животное подошло к прутьям, посетитель повторно протянул руку и начал гладить льва. Тот, в свою очередь, вцепился в руку мужчины зубами.

На заднем плане сначала слышен смех, а затем крики. Очевидец, снявший произошедшее на видео, отвернул камеру в момент нападения. На следующих кадрах видно, как пострадавший сидит в машине, а на его руке глубокие раны от зубов хищника.

Позднее очевидцы сообщили, что мужчина был пьян, пришел в зоопарк с друзьями и смог прошмыгнуть к клетке незамеченным.

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