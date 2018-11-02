Доказана польза молодой крови в борьбе со старением

Китайские ученые из Хуачжунского университета науки и технологии выявили, что переливание плазмы молодой крови способствует омоложению печени и ее восстановлению после ишемии-реперфузии. Это состояние возникает при прекращении кровотока в орган и опасно для пожилых пациентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В ходе эксперимента исследователи использовали три группы крыс. В первой животным делали инъекции плазмы молодой крови, а вторая получала плазму от старых грызунов. Третья группа служила контролем, то есть ученые не проводили никаких вмешательств. Затем все грызуны подвергались искусственно вызванной ишемии-реперфузии. Оказалось, что у животных в первой группе печень восстанавливалась после травмы гораздо быстрее.

По словам ученых, результаты впервые ясно подтверждают терапевтический и омолаживающий эффект переливания плазмы крови. Подобная процедура может оказаться полезной и для людей, однако необходимы дальнейшие исследования, которые подтвердят благотворное влияние плазмы на печень пожилых пациентов с нарушением кровообращения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!