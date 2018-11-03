В Японии незаметно утонул остров

Японский остров Эсанбэ Ханакита Кодзима, находившийся к западу от островов Курильской гряды, скрылся под водой. Об этом пишет The Guardian.

Исчезновение необитаемого клочка суши прошло незамеченным для жителей, обитающих на ближайшем крупном острове Хоккайдо. Эсанбэ возвышался над уровнем воды всего лишь на 1,4 метра.

Остров получил свое имя лишь в 2014 году. Тогда власти Японии озадачились названиями для 158 островов, желая таким образом расширить эксклюзивную экономическую зону страны. Потеря Эсанбэ уменьшит ее на 500 метров.

По международному законодательству, островом считается суша, со всех сторон окруженная водой и не исчезающая во время прилива.

Япония отказывается заключить мирный договор с Россией из-за территориального спора, требуя возвратить острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению. Помимо России, Япония высказывает территориальные претензии к Китаю и Южной Корее.

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