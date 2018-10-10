Российские стрельбы возмутили японцев

Япония возмутилась планами России провести стрельбы в районе Курильских островов и выразила Москве протест. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 10 октября.

По словам генерального секретаря правительства страны Есихидэ Суга, то, что «Россия планирует провести стрельбы в районе Курил, приведет к усилению военного присутствия российской армии на четырех северных островах [Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи], что не совпадает с позицией Токио».

Как отмечает агентство, ранее Москва уведомила Японию о проведении учебных стрельб в регионе.

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В сентябре президент России Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Япония отказалась принять предложение о мире до тех пор, пока не будет урегулирован территориальный спор. 15 сентября Путин и премьер-министр Японии провели личную беседу во Владивостоке.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

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