Охранник требовал деньги за выезд скорой помощи с парковки и поплатился

Во Владивостоке охранник торгового центра «Седанка Сити» отказался выпускать скорую помощь с парковки и требовал деньги. Видео происшествия опубликовало издание vl.ru.

По словам очевидцев, скорую вызвали для посетительницы супермаркета. Бригада оказала первую помощь и хотела выехать с парковки, однако охранник не открывал шлагбаум и настаивал на том, чтобы медики оплатили стоянку на территории торгового центра. Мужчина пропустил скорую помощь только после того как фельдшер пригрозил вызвать полицию.

Как сообщает РИА Новости, руководство комплекса наказало сотрудника, узнав о случившемся. В администрации заверили, что все экстренные службы будут пропускать на парковку у здания бесплатно.

В январе водитель внедорожника Infiniti в Москве перегородил дорогу пожарным машинам и скорой, потому что захотел научить их соблюдать правила дорожного движения. Спецслужбам пришлось разворачиваться в узком дворе, чтобы пропустить мужчину.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!