Тысячи мигрантов с ножами приготовились штурмовать Европу

Более 20 тысяч мигрантов собрались на боснийско-хорватской границе и пытаются прорваться в Центральную Европу. Об этом со ссылкой на данные МВД Австрии сообщает крупнейшая австрийская газета Kronen Zeitung.

По информации ведомства, приезжие сосредоточились в районе города Велика-Кладуша в Боснии и Герцеговине. Хорватия усилила охрану границы.

Материалы по теме Старая беда Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой

Утверждается, что 95 процентов мигрантов — мужчины, многие из них вооружены ножами. Большинство приехали из Пакистана, а также из Ирана, Алжира и Марокко. Сирийцев среди них нет. Они пытаются попасть в Германию и скандинавские страны.

Массовый поток мигрантов в Европу из Северной Африки и Ближнего Востока начался в 2015 году. Большинство беженцев приняла Германия — более 1,5 миллиона человек. Наибольшее число мигрантов, приплывших в Европу по морю, приняла Италия — свыше 119 тысяч человек. Некоторые страны и политики выступают за сокращение квот и приема беженцев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!