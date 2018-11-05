Фетисов отреагировал на критику работы спортсменов в Госдуме

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал идею запретить спортсменам становиться депутатами. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Чем спортсмен отличается от другого гражданина нашей страны? Он избирается, имеет возможность свою позицию отстаивать в Госдуме. Кто ему может запретить, тем более законом? Это глупость какая-то. Есть разные депутаты, которые активны, полезны, есть неактивные и бесполезные. Все зависит от их гражданской позиции», — заявил Фетисов.

Депутат отметил, что сам избирался и соревновался с людьми разных профессий и разного возраста. «Я выиграл. Какое отношение это имеет к применению допинга? Это вообще глупая история», — добавил он.

Ранее 5 ноября четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил мнение, что спортсмены не должны становиться депутатами после окончания карьеры. «Занимайтесь своим делом! Нечего там задницы просиживать», — сказал он.

Среди работающих в Госдуме олимпийских чемпионов числятся Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Александр Карелин, Светлана Журова и Светлана Хоркина.

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