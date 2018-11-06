Спецслужбы сорвали покушение на Макрона

Французские спецслужбы задержали шесть человек, планировавших напасть на президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции утром 6 ноября провели операции по задержанию подозреваемых в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель. По данным телеканала, злоумышленники известны в кругах ультраправых экстремистов.

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование по статье о создании преступной группировки. На данный момент известно, что план нападения был слабо продуман и неточен — террористов арестовали превентивно, до того, как они закончили над ним работать.

Что конкретно они собирались делать и какую угрозу это несло, предстоит выяснить следствию.

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