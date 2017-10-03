Неизвестный бросил кирпич и свиную голову в квартиру мусульман в Манчестере

Полиция Манчестера расследует инцидент, связанный с нападением на квартиру, в которой проживает семья мусульман. Об этом сообщает The Independent.

Как сообщили в правоохранительных органах, двое детей находились в гостиной, когда в комнату влетел кирпич, едва не угодивший в голову одного из них. Следом в разбитое окно злоумышленник бросил свиную голову.

Как рассказали свидетели, нападение совершил молодой человек, на вид около 18 лет, его лицо было закрыто капюшоном. Он скрылся с места происшествия на машине. Полиция ведет поиск злоумышленника.

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30 июня сообщалось, что суд в Лондоне приговорил к шести месяцам тюрьмы британца, ударившего мусульманку по лицу куском бекона. По словам полицейских, 8 июня 36-летний Алекс Чиверс подошел к девочке-подростку и ее матери, одетым в традиционную мусульманскую одежду, и назвал ее «игиловской тварью» (группировка «Исламское государство» запрещена в России).

После этого со словами «ты заслуживаешь этого» мужчина ударил девочку по лицу. Отмечается, что она не пострадала, однако испытала шок. Чиверса задержали через шесть дней после случившегося.

25 ноября прошлого года бывший глава отделения «Национального Фронта» города Сен-Жиль (регион Лангедок — Руссильон, юг Франции) был осужден за попытку натравить домашнюю свинью на женщину-жандарма арабского происхождения. Суд признал ультраправого активиста виновным в оскорблении должностного лица, находящегося при исполнении служебных обязанностей, и приговорил его к четырем месяцам тюрьмы условно, 105 часам исправительных работ и штрафу в 600 евро в пользу потерпевшей.

Свинья в исламе считается грязным животным, употребление в пищу свинины и субпродуктов категорически запрещены.