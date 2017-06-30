Британца приговорили к шести месяцам тюрьмы за удар мусульманки беконом по лицу

Суд в Лондоне приговорил к шести месяцам тюрьмы британца, ударившего мусульманку по лицу куском бекона. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает The Independent. Он также должен выплатить пострадавшей 115 фунтов стерлингов.

По словам полицейских, 8 июня 36-летний Алекс Чиверс подошел к девочке-подростку и ее матери, одетым в традиционную мусульманскую одежду, и назвал ее «игиловской тварью» (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России).

После этого со словами «Ты заслуживаешь этого» мужчина ударил девочку по лицу. Отмечается, что она не пострадала, однако испытала шок.

Чиверса задержали через шесть дней после случившегося.

Как отмечает издание, в последнее время в Лондоне на 20 процентов выросло число преступлений, совершенных на почве религиозной и расовой ненависти. В прошлом году их количество составляло 14 тысяч, в 2017-м — 16,6 тысячи преступлений.

В ноябре 2016 года бывший глава отделения «Национального Фронта» французского города Сен-Жиль был осужден за попытку натравить домашнюю свинью на женщину-жандарма арабского происхождения. Мужчину приговорили к четырем месяцам тюрьмы условно, 105 часам исправительных работ и штрафу в 600 евро в пользу потерпевшей.