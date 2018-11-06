Сотруднику авиазавода дали срок за разглашение гостайны на интернет-форуме

Работником оборонного предприятия, которого в октябре 2017 года осудили за госизмену, оказался житель Комсомольска-на-Амуре Роман Дмитриев — он работал технологом на авиазаводе КнААЗ (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод) и был постоянным посетителем авиационных форумов. Это выяснили юристы «Команды 29», ознакомившись с материалами дела.

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Приговор Дмитриеву был вынесен 19 октября 2017 года. Позднее «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу хабаровского управления ФСБ писала, что на тот момент 26-летнему мужчине дали 4,5 года строгого режима по статье 275 УК («Государственная измена в форме шпионажа») за то, что он «украл секретные материалы с предприятия оборонно-промышленного комплекса и продал их представителю иностранного государства». Тогда имя осужденного не называлось.

По данным «Команды 29», речь шла о сообщениях Дмитриева на форуме airforce.ru, участники которого делились информацией о летательных аппаратах различных конструкторских бюро и пытались отследить местонахождение самолетов. Молодой человек оставил на сервисе 230 комментариев, большая часть из них — в темах, посвященных выпущенным на КнААЗ летательным аппаратам. Согласно результатам экспертизы и решению суда, в трех из них содержалась государственная тайна. Они касались российского экспорта самолетов Су-35 и Су-57 в Китай в 2016 — 2020 годах и до сих пор доступны на форуме. Правозащитники отметили, что эта информация обсуждалась в СМИ до того, как об этом написал Дмитриев.

Из материалов дела также следовало, что на заводе у мужчины была третья, самая низкая форма допуска к гостайне. Секретные сведения он получил через корпоративную локальную сеть предприятия, куда они были добавлены по ошибке и лежали в свободном доступе. По данному факту было возбуждено уголовное дело против инженера А.Н. Лайтера, которое было прекращено в апреле 2018-го.

Представителем иностранного государства силовики назвали одного из участников форума, бывшего российского летчика Михаила Цайгера, который перебрался в Израиль. С ним Дмитриев переписывался по электронной почте. В приговоре суда сказано, что почта, с которой Цайгер отправлял письма, «используется спецслужбами Израиля», а обвиняемый знал, что тот — агент Моссада. Дмитриев якобы понял, что израильская разведка не собирается ему платить, и опубликовал секретные данные на форуме, чтобы найти новых покупателей.

«Команда 29» отметила, что в 2018 году еще двоих пользователей форумов арестовали по аналогичным делам о госизмене.

В ноябре 2016 года президент Владимир Путин подписал указ, по которому к гостайне отнесли сведения о военно-техническом сотрудничестве с другими странами, разглашение которых может «нанести ущерб безопасности» России. Документ касался информации об импорте и экспорте продукции военного назначения.

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