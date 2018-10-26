Депутат объяснил необходимость расходов на оборону необъявленной войной

Необходимость закладывать в бюджет расходы на оборону страны вызвана сложной геополитической конъюнктурой и антироссийской санкционной политикой США и стран Европы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в эфире телеканала «Россия 1».

«Думаю все понимают, против нас идет необъявленная война. Не тратить деньги на оборону — это безумие, только сумасшедший может предлагать. Никто еще не забыл основную мысль — кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую», — пояснил свою позицию депутат.

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В пояснительной записке к проекту бюджету на 2019-2021 годы отмечается, что Россия планирует выделить на национальную оборону 2,9 триллиона рублей в 2019 году при ожидаемом доходе в 19,9 триллиона. В 2020-м эта сумма составит 3 триллиона из 20,2 триллиона, а к 2021-му вырастет до 3,2 триллиона при доходах в 20,9 триллиона.

18 октября проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-21 годов посчитали противоречащим закону о гостайне. Согласно ему, расходы на разведывательную, контрразведывательную и оперативно-разыскную деятельность, а также на противодействие терроризму разрешается засекречивать.

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