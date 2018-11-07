Стала известна судьба крипторубля

В будущем в России может появиться национальная криптовалюта, которая станет единственным легальным на территории страны способом расчета в блокчейн-сервисах, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, которого цитирует РИА Новости.

«Это тот же рубль, просто в зашифрованном виде, и он отслеживает денежный оборот между участниками блокчейна. Этот ресурс позволяет обменивать деньги на криптоденьги. К примеру, вы заводите в банк сто тысяч рублей и получаете сто тысяч крипторублей, один к одному к фиатным деньгам. Эти средства вы используете, чтобы купить зафиксированный в блокчейне товар», — сказал Аксаков.

По его словам, национальная криптовалюта будет необходима российской экономике, чтобы обслуживать процессы, связанные с технологией блокчейн. Заработать она сможет после принятия соответствующих законопроектов, регулирующих сферу цифровых финансов. Госдума планирует рассмотреть их до конца года.

В этих законах, главный из которых будет посвящен цифровым финансовым активам, не будут прописаны другие криптовалюты, в том числе и биткоин. Изначально они присутствовали в документе, но затем, по решению правительства, были удалены. По словам Аксакова, власти пошли на этот шаг, чтобы полностью не запрещать блокчейн и криптовалюты.

Впервые о планах властей создать крипторубль стало известно в 2017 году. О нем высказывались в Центробанке и Минкомсвязи. Однако авторы идеи не раскрывали подробностей.

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