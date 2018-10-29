Оборот криптовалюты решили контролировать

Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) выпустила рекомендации по контролю за оборотом криптовалют, сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы Росфинмониторинга Павла Ливадного.

Это означает, что все страны-члены FATF должны изменить законодательство и начать учет или регистрацию площадок для ICO, кошельков для цифровых денег и так далее. Контролирующие органы будут отслеживать их деятельность, в частности по поводу соблюдения стандартов для борьбы с отмыванием денег.

Ливадный подчеркнул, что FATF призывает следить за обменом криптовалюты на традиционные деньги и за переводом цифровых денег из одного кошелька в другой. Ценовой порог, с которого начинается контроль, будет установлен дополнительно. Для физических финансовых активов он составляет 600 тысяч рублей.

Ранее выпуск собственной криптовалюты stablecoin анонсировал «Норникель». По заявлению президента компании Владимира Потанина, новую валюту обеспечат металлами.

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