Француз описал первую любовь, получил самую престижную премию и 10 евро

Объявлен лауреат Гонкуровской премии — самой престижной французской литературной награды за роман. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает France Info.

Обладателем награды стал писатель Николя Матье. Он удостоен приза за книгу «Дети их после них» (Leurs enfants après eux). За него проголосовали шесть членов жюри из десяти.

Действие романа Матье разворачивается в 1992 году. Согласно аннотации, это «рассказ о первой любви и первом лете, которые все предопределяют».

Гонкуровскую премию вручают с 1903 года. Победителей выбирает жюри из десяти человек во время ужина в парижском ресторане «Друан». Размер символической награды составляет 10 евро, но лауреаты благодаря премии приобретают известность, а их книги выпускаются большим тиражом.

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