Раскрыты причины отставок заместителей генпрокурора

Подавший в отставку заместитель генпрокурора Александр Гуцан написал заявление в связи с переходом на другую работу, он может стать полпредом в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Об этом в среду, 7 ноября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, ранее Гуцан получал из администрации президента предложение занять этот пост в округе, который он курировал в ранге заместителя генпрокурора. Сначала Гуцан отказался от этого предложения, но затем принял решение вернуться в СЗФО. Отставка Гуцана была одобрена комитетом Совета Федерации по представлению президента Владимира Путина. Указ о его назначении еще не подписан.

Другой заместитель генпрокурора, Иван Семчишин, написал заявление по итогам комплексной проверки, проведенной сотрудниками центрального аппарата Генпрокуратуры в курируемом им Сибирском федеральном округе (СФО). Были выявлены многочисленные нарушения, в частности, в кадровой политике, и Семчишину было рекомендовано написать рапорт. По официальной версии, Семчишин решил покинуть надзорное ведомство по собственному желанию за выслугой лет.

Об отставке Александра Гуцана стало известно 6 ноября. Он стал третьим за месяц заместителем генпрокурора, покинувшим ведомство: в конце октября написал рапорт Иван Семчишин, а в начале октября скончался Саак Карапетян.

Заместитель генерального прокурора Карапетян погиб 3 октября при крушении вертолета. Авиакатастрофа произошла около деревни Вонышево Костромской области, помимо него на борту находились еще три человека, никто из них не выжил.

Как установили в Следственном комитете, вертолет летал без разрешения. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»). В качестве предварительной причины авиакатастрофы рассматривается потеря пилотом ориентации в темное время суток.

После ухода Гуцана и Семчишина, а также гибели Карапетяна у генпрокурора России Юрия Чайки осталось 12 заместителей, включая первого заместителя Александра Буксмана.

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