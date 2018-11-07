Туристы предпочтут Китай остальному миру

Китай станет самым популярным туристическим направлением в мире к 2030 году. Об этом сообщает USA Today, ссылаясь на аналитический отчет Euromonitor International.

Исследователи подсчитали, что к концу 2018 года Китай посетят 1,4 миллиарда туристов — на пять процентов больше, чем в 2017 году. К 2030 году эксперты прогнозируют увеличение притока иностранных гостей еще на один миллиард. Таким образом, Китай станет самым популярным туристическим направлением в мире, сместив сегодняшнего лидера — Францию — с первого места.

Также отмечается, что упрощение визовых процедур в азиатских странах, а также летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году и зимние в Пекине в 2022-м положительно скажутся на туризме в стране.

Кроме того, туристический рост прогнозируется в Египте, Тунисе и Турции.

Материалы по теме Замуж за устрицу Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю

В октябре онлайн-сервис путешествий OneTwoTrip составил рейтинг самых выгодных направлений для путешествий на новогодние каникулы. Специалисты проанализировали самые дешевые пакетные туры по всем возможным направлениям с вылетом из Москвы 29 декабря и возвращением 5 января, а также стоимость самостоятельно спланированного отдыха для двоих по 50 наиболее популярным в зимние каникулы направлениям.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru