Покупатели ополчились на бренд из-за срамных надписей на одежде

Итальянский производитель одежды Diesel выпустил куртку со словом faggot («педик»). Об этом сообщает Metro.

Задняя часть черного бомбера бренда полностью покрыта белыми граффити с оскорбительными выражениями. Вещь стала частью коллекции Ha(u)te Couture, в которую также вошли худи и футболки с надписями slut («шлюха»), imposter («самозванец») и другими.

«Чем больше ненависти ты носишь на себе, тем меньше тебя это волнует», — говорится в описании продукта на сайте Diesel. Идея коллекции заключается в том, что, будучи написанными на одежде, уничижительные слова теряют способность причинять боль.

Покупатели по-своему восприняли новую кампанию бренда и назвали ее «гомофобной».

«Это отвратительно. Что, оскорбительные слова теперь в моде? Нельзя допускать гомофобию», — писали некоторые в Twitter.

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«Пожалуйста, скажите, что это шутка. Я понял смысл, который вы в это вложили, но как гей и постоянный клиент Diesel я возмущен», — добавили другие.

«Как же много на себя берет модный бренд, если думает, что может изменить значение оскорблений, которые все еще применяются в адрес сообщества ЛГБТ+ без его разрешения», — высказались третьи.

Новый бомбер продается на сайте по цене более 450 долларов.

Ранее в ноябре люксовый бренд-производитель одежды в спортивном стиле Supreme выпустил коллекцию футболок с портретами женщин, обвинивших президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах.

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