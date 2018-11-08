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Сотрудник ФСБ унизил бизнесмена и взялся за расследование его дела

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К расследованию дела петербургского предпринимателя Игоря Саликова привлекли сотрудника ФСБ Кирсанова, который, по утверждению потерпевшего, применял к нему пытки во время задержания. Об этом 7 ноября стало известно изданию «Бумага».

Бизнесмен дважды просил отстранить сотрудника спецслужбы от расследования его дела, однако получал отказ. «Решение об участии Кирсанова в оперативно-розыскных мероприятиях принимает руководство не из числа следственного отдела [района]», — сказано в документах.

В конце августа было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия и спецсредств, повлекшим тяжкие последствия по заявлению Саликова. Он утверждал, что сотрудник ФСБ повалил его на пол и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина "Тигр". После инцидента Саликова госпитализировали, ему диагностировали разрыв прямой кишки, рваные раны анального канала и ушиб мочевого пузыря.

Саликов обвиняется в сексуальном насилии. По версии следствия, он из чувства мести принудил к оральному сексу любовника бывшей жены. Предприниматель отрицает вину и считает, что обыск проводился по инициативе его бывшей жены, которая пытается отсудить у него квартиры, и ее нового мужа.

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