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Инвалидное кресло Хокинга продали в 30 раз дороже исходной стоимости

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Стивен Хокинг

Лондонский аукционный дом Christie’s продал инвалидное кресло британского физика Стивена Хокинга за 393 тысячи долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Первоначально кресло оценили в 13 тысяч долларов, итоговая стоимость оказалась в 30 раз больше. Помимо кресла, была продана диссертация Хокинга 1965 года «Свойства расширяющихся Вселенных». За нее отдали 767 тысяч долларов, что более чем в три раза превысило ожидаемую цену. Вырученные средства будут переданы двум благотворительным организациям — фонду Стивена Хокинга и Ассоциации по борьбе с заболеваниями двигательного нейрона (Motor Neurone Disease Association).

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, спустя 22 года он потерял способность говорить. Хокинг стал одним из знаменитых физиков-теоретиков современности. Ученый скончался 14 марта 2018 года в своем доме в Кембридже.

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