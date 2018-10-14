Раскрыт последний страх Хокинга

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Стивен Хокинг

Английский физик Стивен Хокинг, скончавшийся в марте этого года, незадолго до смерти предсказывал, что в будущем появится раса суперлюдей, которые станут угрозой человечеству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times.

Прогноз Хокинга содержится в его последней книге «Короткие ответы на серьезные вопросы», которая будет опубликована 16 октября.

Ученый полагал, что богатые люди скоро смогут вносить изменения в макромолекулы, отвечающие за реализацию генетической программы. Модифицируя ДНК себя и своих детей, они смогут улучшить память, интеллект, иммунитет и продолжительность жизни. Это произойдет уже в XXI веке, считал Хокинг.

«Возможно, против генной инженерии на людях будут приняты законы, однако некоторые не смогут побороть искушение улучшить человеческие характеристики», ― написал Хокинг.

Такие эксперименты несут риски для тех, кто не пройдет улучшение на генетическом уровне. «Появление суперлюдей сразу приведет к появлению серьезных политических проблем с неулучшенными людьми, которые не будут в состоянии с ними конкурировать. По-видимому, они вымрут или станут малозначимыми. Вместо этого мы получим расу людей, которые сами себя проектируют, все больше и больше улучшаясь», ― предположил физик.

Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, спустя 22 года он потерял способность говорить. Хокинг стал одним из знаменитых физиков-теоретиков современности. Ученый скончался 14 марта 2018 года в своем доме в Кембридже.

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