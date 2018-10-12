Опубликована последняя работа Хокинга

Ученые из Кембриджского и Гарвардского университетов опубликовали последнюю научную статью, написанную совместно со Стивеном Хокингом. Работа доступна в библиотеке электронных препринтов arXiv.org

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Статья Black Hole Entropy and Soft Hair посвящена теме энтропии черных дыр, которой Хокинг занимался на протяжении всей своей научной карьеры. В последней работе ученый пытается доказать, что информацию об объекте, помещенном в черную дыру, можно сохранить и восстановить.

По его мнению, черная дыра, помимо массы и заряда, обладает температурой. С учетом того, что все объекты в космосе остывают, черная дыра должна в определенный момент перестать существовать. Однако это нарушало бы законы квантового мира, которые гласят, что объекты не могут исчезать бесследно. Именно то, что происходит с частицами внутри черной дыры после ее исчезновения, и интересовало физика-теоретика.

Хокинг скончался 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Ученый, большую часть жизни проведший в инвалидном кресле, широко известен как популяризатор науки, в последние годы значительное внимание уделял таким проблемам человечества, как глобальное потепление, состояние окружающей среды и социальное неравенство.

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