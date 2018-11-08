Названы главные проблемы российской экономики

Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин усомнился в том, что экономический рост по итогам 2018 года превысит один процент ВВП. Такое мнение он выразил в ходе выступления в Государственной Думе, сообщает ТАСС.

Главными причинами торможения российской экономики Кудрин считает повышение налога на добавленную стоимость (НДС), переход на новую систему жилищного строительства, а также потенциальное ужесточение санкций против России, которые только усилили давление на экономику в августе 2018 года.

«Мы можем получить в результате совмещения этих факторов темпы экономического роста в следующем году около одного процента или меньше процента», — сказал главный аудитор страны.

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Еще одной проблемой, которая притормозит экономический рост, является ситуация на внутреннем рынке бензина, где цены продолжают расти даже после соглашения между нефтяниками и государством. «Я согласен, что и перенос курса на цены, и повышение НДС, и повышение акцизов на бензин, и риски роста цен на бензин влияют на оценку ЦБ», — заявил Кудрин, отметив, что эти же факторы рискуют ударить по реальным доходам населения.

Экс-глава Минфина признал, что изначально власти ожидали роста реальных доходов населения по итогам 2018 года, однако теперь прогнозы говорят о том, что роста либо не будет вовсе, либо доходы упадут снова. Негативная динамика в реальных доходах была зафиксирована осенью — по итогам сентября доходы просели на 1,5 процента.

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