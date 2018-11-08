Определено главное условие долгой жизни

Специалисты биотехнологической компании Calico Life Sciences и генеалогической компании Ancestry выяснили, что гены в меньшей степени определяют продолжительность жизни, чем считалось ранее. Основными факторами долголетия являются влияние окружающей среды и образ жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Согласно предыдущим оценкам, долголетие на 15-30 процентов определяется генетическими различиями, а остальными факторами являются образ жизни, влияние общества, болезни и несчастные случаи. В новой работе ученые рассмотрели родословные более 400 миллионов человек. При этом исследователи учитывали только время жизни каждого конкретного человека, место его рождения и семейные связи.

Ученые провели статистический анализ факторов долголетия у родственников, которые родились в XIX и начале XX века, и оценили наследуемость продолжительности жизни у родных и двоюродных братьев и сестер. Оказалось, что корреляция между супругами была выше, чем между кровными братьями и сестрами, что указывало на то, что главную роль играют факторы среды. Такими факторами могут быть одинаковые условия среды или положительная ассортативность, когда люди выбирают ведущих сходный образ жизни партнеров. С учетом результатов исследователи пришли к выводу, что наследуемость определяется генами лишь на семь процентов.

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