Наука и техника
 
Последние новости
Самолет-разведчик США впервые полетал у границ Абхазии
Невеста убитого журналиста написала ему трогательное послание
Метро придет в каждый московский двор 
РПЦ посоветовала воздержаться от посещения популярной у россиян святыни
Две тысячи бегемотов убьют из-за слишком мелкой реки
В СИЗО рассказали о сокамерниках Кокорина и Мамаева
Олега Газманова обвинили в плагиате
Военные корабли США проплыли рядом с Китаем в разгар торговой войны
На Украине задумали переименовать Крым
Новости партнеров

Найден способ предсказать время смерти

Перейти в «Мою Ленту»

Американские ученые разработали метод оценки продолжительности жизни человека по генетическим вариациям. Результаты работы были представлены на ежегодном собрании Американского общества генетики человека (ASHG) в Сан-Диего. Об этом сообщается в пресс-релизе на Eurekalert!.

Специалисты проанализировали генетические данные 500 тысяч человек, собранные в рамках долгосрочного исследования UK Biobank. Это позволило ученым определить участки генома, отвечающие за продолжительность жизни и риск развития возрастных заболеваний. Биологи подтвердили шесть ранее выявленных ассоциаций между генами и долголетием, включая ген APOE, кодирующий белковый компонент алипопротеина и связанный с риском болезни Альцгеймера.

Кроме того, исследователи определили 21 новый участок, влияющий на время жизни. Эти сведения позволили дать каждому индивиду персонализированный балл, оценивающий вероятность дожить до определенного возраста. По словам ученых, они смогли выяснить, что 10 процентов людей обладают генами, способствующими долголетию. Эти участники будут жить, в среднем, на пять лет дольше тех, у кого ДНК, наоборот, способствует сокращению продолжительности жизни.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назван способ продлить жизнь пожилым людям
Названо главное условие продления жизни
Назван способ затормозить старение мозга
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0821 октября

Нечистая сила

Мужики пошли стрелять в лес, но что-то пошло не так — Call of Duty: Black Ops 4
13:14Сегодня

Умер переживший ядерную бомбардировку лауреат Нобелевской премии по химии

10:3220 октября

Названа причина смерти сооснователя Microsoft

14:26Сегодня

Выявлена новая польза частого употребления кофе

Наука и техника00:01 1 октября
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.

«Сталин не придавал значения бумажкам»

Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
07:13Сегодня

Назван способ избежать потери зрения

08:3912 октября

Российским военным пообещали первые ударные беспилотники

11:19Сегодня

Названы условия катастрофического извержения супервулкана

Наука и техника00:0419 октября

Часики тикают

Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
08:53Сегодня

Маск объявил о скором открытии скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом

00:0812 октября

США и Израиль раскрыли обман России в Сирии

00:17Сегодня

Китайский клон Су-33 сочли лучше оригинала

Россия
«Шла политическая бодяга»
В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
«Угроза мировому православию»
 
Окунулись в свет
Они сбежали от всех и поселились в сибирской деревне. Теперь им хорошо
«Они сдохнут, даже не успев раскаяться»
Путин назвал врагов, рассказал о смерти за Отечество и отсутствии страха
Российская школьница ранила ножом двух студентов
Жители Чечни пожаловались на массовое выселение из общежитий
Путин распорядился о контрсанкциях против Украины
Все материалы
Мир
Мухаммад бин Салман Аль СаудПринц крови
Он убивает родных, тратит миллиарды и скоро станет королем
Военные корабли США проплыли рядом с Китаем в разгар торговой войны
Самолет-разведчик США впервые полетал у границ Абхазии
Стало известно о роскошной жизни Ким Чен Ына в обход санкций
Германия нашла способ наказать Саудовскую Аравию
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент Египта Гамаль Абдель Насер в Луксоре, май 1964 года«На всех Насер»
Диктаторы Египта любили Гитлера и предавали Москву
Пан партизан
Зачем Польша учит своих граждан воевать с Россией
Все материалы
Бывший СССР
Заря незалежности
Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
Саакашвили затосковал
На Украине задумали переименовать Крым
Порошенко показал новые «Ураганы» украинской армии
Оголодавших туркменов начали штрафовать за покупку еды
Все материалы
Экономика
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
Первый приоритет
Как бизнес решает корпоративные и общественные задачи
Взяли кэшем
Они обворовали россиян на миллиарды: крупнейшая пирамида последних 20 лет
Российские банки оказались хуже южноафриканских
У самозанятых решили забрать весь доход
«Норникель» и BASF поработают над производством аккумуляторных материалов
Особые экономические зоны признали неэффективными
Все материалы
Силовые структуры
Генрих СечкинБольшая рыба
Он был вором и получил награду от Брежнева. Его песню «Постой, паровоз» знали все
«Был тихим, спокойным, ходил сам по себе»
Студент устроил бойню в крымском колледже. Он убивал всех, кого видел
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно происхождение денег на покупку оружия керченским стрелком
Главный инженер завода пустил в цех посторонних перед взрывом
Борец с экстремизмом из МВД насмерть сбил пенсионера
В убийстве женщины-следователя из Подмосковья заподозрили беглеца в Черногорию
Все материалы
Наука и техника
Нечистая сила
Мужики пошли стрелять в лес, но что-то пошло не так — Call of Duty: Black Ops 4
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Умер переживший ядерную бомбардировку лауреат Нобелевской премии по химии
Выявлена новая польза частого употребления кофе
Назван способ избежать потери зрения
Названы условия катастрофического извержения супервулкана
Все материалы
Спорт
Массимо Каррера«Я провалился»
Каррера сделал «Спартак» чемпионом. За что его уволили?
Умер олимпийский чемпион
В СИЗО рассказали о сокамерниках Кокорина и Мамаева
Футболист «Реала» решил уйти к Роналду
Заразного норвежца подселили к лыжникам сборной России
«Спартак» объяснил увольнение Карреры
Теперь по-взрослому
Загитова и Медведева сразятся в новом сезоне. Чья возьмет?
Все материалы
Культура
Том Йорк«Я страшный зануда, знаю»
Фронтмен Radiohead Том Йорк о саундтреке «Суспирии», славе и смерти жены
Всех святых выноси
Кино недели: новый «Хэллоуин», закат Европы и «Русское краткое»
«Рисковать ли жизнью своего ребенка ради спасения других?»
Вопреки жене, он сделал нелегкий выбор. Но потом ни разу не пожалел о нем
Олега Газманова обвинили в плагиате
Рэпера Оксимирона назвали виновником массового убийства в Керчи
Мистера Кредо забрали в полицию
Каскадера раздавило танком на съемках фильма о «крепком русском духе»
Все материалы
Интернет и СМИ
Красная война
Китай взламывает США по всем фронтам. Следующей может стать Россия
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Замаскированный под убитого журналиста саудовский спецагент попал на камеры
Телеведущая приняла роды на шоу и разрыдалась
Интервью об уничтожении «Боинга» украинским Су-25 озвучивали с кастрюлей на голове
Киселев объяснил желание сузить свободу слова в России
Киселев захотел сузить свободу слова в России
Все материалы
Ценности
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Царская дичь
Как Екатерина II развлекалась с фаворитами, пока тысячи россиян умирали в Крыму
Окурок мертвой рок-звезды купили за 250 евро
Раскрыты способы ускорить рост волос
Бренд Balenciaga заподозрили в плагиате дизайна с копеечного ароматизатора
Беременная Меган Маркл перестала подчиняться желаниям королевы
Все материалы
Путешествия
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Душа просит
Россиян лишили святых мест. Куда теперь ездить молиться?
РПЦ посоветовала воздержаться от посещения популярной у россиян святыни
Актриса из «Гоголя» предложила назвать московский аэропорт в честь Достоевского
Россияне предпочли Узбекистан Европе
В России предупредили о возможной остановке работы авиакомпаний
Все материалы
Из жизни
Похитители «Рождества»
Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Морской «цыпленок без головы» заплыл в холодные воды и удивил ученых
Пей до капли
Птицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
Дед в последний момент вырвал внука из смертельных объятий питона
Сообразительный подросток отбил друга у крокодила
Вечно юная актриса раскрыла секрет своей молодости
Все материалы
Видео: тест Lada Xray Cross
Почти сто тысяч рублей сверху — и обычный Xray превратится в Xray Cross
Очевидное и вероятное
Как будут выглядеть BMW X8, M3 и другие новинки баварской марки, которые мы очень ждем
Mercedes A-Class: теперь седан
Какие еще сюрпризы приберегла младшая модель Штутгарта в любимом российском формате?
Видео: самая дорогая Тойота
6 млн рублей за новую роскошную версию Land Cruiser Executive Lounge — почему она столько стоит?
Названы рублевые цены на обновленный Kia Sportage
Tesla добавила в автомобили игры из приставки и «собачий режим»
Американцы собрали самую большую коллекцию «стеклопластиковых» спорткаров
Все материалы
Дом
«Ребенок, любовь — все забыто»
Бедная москвичка нашла мужа с квартирами и дачей. После развода она потеряет все
Партнерский материал
Спокойствие, только спокойствие
Как правильно выбрать дом, чтобы защититься от стресса и жить в комфорте: советуют психологи
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Названы районы Санкт-Петербурга с дешевым съемным жильем
Сбербанк повысил ипотечные ставки
Москва установила офисный рекорд
Названы сроки сноса самого страшного здания Москвы
Все материалы