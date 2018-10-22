Найден способ предсказать время смерти

Американские ученые разработали метод оценки продолжительности жизни человека по генетическим вариациям. Результаты работы были представлены на ежегодном собрании Американского общества генетики человека (ASHG) в Сан-Диего. Об этом сообщается в пресс-релизе на Eurekalert!.

Специалисты проанализировали генетические данные 500 тысяч человек, собранные в рамках долгосрочного исследования UK Biobank. Это позволило ученым определить участки генома, отвечающие за продолжительность жизни и риск развития возрастных заболеваний. Биологи подтвердили шесть ранее выявленных ассоциаций между генами и долголетием, включая ген APOE, кодирующий белковый компонент алипопротеина и связанный с риском болезни Альцгеймера.

Кроме того, исследователи определили 21 новый участок, влияющий на время жизни. Эти сведения позволили дать каждому индивиду персонализированный балл, оценивающий вероятность дожить до определенного возраста. По словам ученых, они смогли выяснить, что 10 процентов людей обладают генами, способствующими долголетию. Эти участники будут жить, в среднем, на пять лет дольше тех, у кого ДНК, наоборот, способствует сокращению продолжительности жизни.

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