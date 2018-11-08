Пользователей WhatsApp запугали роликом-«убийцей»

В WhatsApp активно распространяется сообщение об опасном ролике, который может удалить все данные со смартфона. Эксперты безопасности Sophos в своем блоге написали, что такого видео не существует.

В сообщении говорится, что в скором времени в мессенджере начнет распространяться опасный ролик под названием martinelli.

«Не открывайте видео, оно взломает ваш телефон, и починить его будет невозможно. Распространите это по всему миру», — написано в послании, которое получили множество пользователей сервиса. Спамеры также уверяли, что об опасном вирусе уже говорят в новостях.

Специалисты знакомились с сообщением и назвали его «мусором». По словам экспертов, видео martinelli — вымышленная угроза. Они также отметили, что подобные спам-рассылки начались с середины 2017 года и продолжаются до сих пор.

«Учитывая, что никакого ролика martinelli не существует, пользователи WhatsApp в безопасности от него», — написали исследователи из Sophos. Они также попросили юзеров воздержаться от пересылки этого сообщения.

Ранее эксперты нашли реальную уязвимость в WhatsApp, позволявшую хакерам получить доступ к переписке пользователей. В октябре разработчики исправили брешь в безопасности.

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