19-летний футболист дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает L`Equipe.

Зафиксированы два достижения 19-летнего форварда, которых он добился в 2017 году. Футболист стал самым молодым автором гола в полуфинале Лиги чемпионов: в составе «Монако» Мбаппе забил туринскому «Ювентусу». На тот момент игроку было 18 лет 140 дней.

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Также Мбаппе стал самым молодым номинантом на премию лучшему футболисту мира «Золотой мяч». Он попал в список 9 октября 2017 года в возрасте 18 лет и 293 дней.

Футболист попадет в Книгу рекордов Гиннесса 2020 года, которая будет издана в сентябре 2019-го.

5 ноября компания CIES Football Observatory назвала Мбаппе самым дорогим игроком мира. Нападающего оценили в 216,5 миллиона евро.

Мбаппе в августе 2017 года перешел в ПСЖ на правах аренды до конца сезона-2017/2018, а летом 2018-го перешел в команду на постоянной основе. Форвард стал чемпионом мира в составе сборной Франции. По итогам мундиаля он был признан лучшим молодым игроком. Заработанные за турнир 550 тысяч евро француз направил на благотворительность.

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