Кейт Миддлтон вышла в свет в старой одежде

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон пришла с мужем принцем Уильямом на вручение премии Tusk Conservation Awards в старой одежде. Об этом сообщает The Sun.

36-летняя Миддлтон появилась в длинном платье цвета морской волны британского бренда Jenny Packham. Принцесса дополнила наряд поясом, украшенным кристаллами Swarovski, сумкой-клатчем и босоножками Jimmy Choo, которые она также надела во второй раз.

В 2012 году Кейт Миддлтон приходила в том же наряде на концерт Our Greatest Team Rises — BOA Olympic Concert, который проводился в лондонском Альберт-холле.

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В октябре герцогиня Кембриджская встретила короля Нидерландов Виллема-Александра и его супругу королеву Максиму в «худшем платье в своей жизни». На ней было бледно-голубое мятое платье Alexander McQueen со шлейфом и брошь с портретом королевы на желтой ленте.

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