Героиня телешоу рассказала о зачатии ребенка с помощью грудного вскармливания

Участница британского ток-шоу Jeremy Kyle Show Гейл поведала необычную историю о зачатии ребенка, чем поразила зрителей и ведущего. Фрагмент программы доступен на официальной странице на YouTube.

25-летняя мать двоих детей пришла на программу, чтобы рассказать правду о второй беременности. Ее бывший муж Барри был убежден, что девушка прокалывала презервативы или изменяла ему с другим мужчиной, в результате чего у пары родился второй ребенок.

«Я ничего не прокалывала! Мы забеременели, потому что я кормила грудью», — заявила Гейл. В этот момент ведущий программы Джереми Кайл вскрикнул от изумления, а зрители принялись комментировать необычное объяснение героини в соцсетях.

«Я никогда не слышал о зачатии ребенка через вскармливание грудью», — написал скептически настроенный пользователь сети. «Мне кажется, эта женщина вообще не представляет, о чем говорит», — заявил другой комментатор.

Как выяснилось в конце передачи, ДНК-тест доказал, что Гейл не изменяла мужу. Отцом обоих детей является Барри.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!