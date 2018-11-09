Названа средняя сумма взятки в России

В первом полугодии 2018 года средняя сумма получения взятки превысила 450 тысяч рублей, а средняя сумма дачи взятки составила 434 тысячи рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Отмечается, что средняя полученная взятка в особо крупном размере в первом полугодии 2018 года составила семь миллионов рублей, а средняя сумма дачи взятки в особо крупном размере — 11 миллионов рублей. Сумма мелкого взяточничества составила в среднем 2715 рублей.

По данным СК, более полутора тысяч взяточников, пойманных за первое полугодие 2018 года, являются должностными лицами, в том числе работающими в правоохранительных органах.

Всего в первом полугодии 2018 года СК расследовал 1440 получения взяток и 1174 дачи взяток. Количество преступлений увеличилось на 5,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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