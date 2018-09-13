Украинского министра заподозрили в незаконном обогащении

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили министру инфраструктуры страны Владимиру Омеляну о том, что он подозревается в получении взятки. Об этом говорится на сайте НАБУ.

Правоохранители выяснили, что в 2015 году, находясь на посту заместителя министра инфраструктуры, он приобрел новый внедорожник BMW X5, а также получил 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро. Общая стоимость этих активов в то время составляла 4,2 миллиона гривен (10,5 миллиона рублей). По данным следствия, за 18 лет нахождения на государственной службе официальный доход Омеляна составил 2,17 миллиона гривен (5,3 миллиона рублей).

Траты министра только с 2008 года по 26 апреля 2018-го составили 3,45 миллиона гривен (8,5 миллиона рублей). Детективы НАБУ также установили, что Омелян сознательно не декларировал BMW X5, а также не предоставлял информацию об аренде дома, в котором проживал вместе со своей семьей.

Расследование в отношении министра ведется с мая 2017 года. Омеляну грозит до трех лет тюрьмы.

Владимир Омелян известен своими резкими высказываниями в адрес России. В августе этого года он предложил прекратить железнодорожное сообщение с РФ. Тогда же он заявил о необходимости создать санитарную границу от отсталой феодальной России.

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