В Киеве задержали требовавшего взятку в 600 тысяч долларов чиновника

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры страны задержали чиновника на взятке в 600 тысяч долларов. Об этом в среду, 9 августа, сообщает пресс-служба СБУ.

В спецслужбе рассказали, что чиновник (его имя не называется), назначенный хозяйственным судом Киевской области ликвидатором одного из предприятий, совместно с директором фирмы-банкрота потребовали от представителя некоей коммерческой структуры взятку. В обмен они обещали разрешить участие в аукционе по продаже целостного имущественного комплекса предприятия и гарантировали победу в конкурсе.

Сообщники были задержаны в украинской столице при получении первой части затребованной суммы — 30 тысяч долларов.

В июле сообщалось, что сотрудник военной контрразведки СБУ попался на взятке в 1,5 тысячи долларов. По версии правоохранительных органов, он крышевал порнобизнес в Днепропетровской области.

В феврале бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Шепелев выступил с заявлением, что в 2006 году давал взятку в размере 150 тысяч долларов Юрию Луценко, который сейчас занимает пост генпрокурора страны. Тогда Луценко занимал пост министра внутренних дел и, по словам Шепелева, потребовал от парламентария деньги за прекращение уголовного дела против политика.