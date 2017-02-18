Бывший депутат Рады рассказал о взятке в 150 тысяч долларов для Луценко

Бывший народный депутат Украины Александр Шепелев заявил, что дал взятку в размере 150 тысяч долларов Юрию Луценко, который сейчас занимает пост генпрокурора страны. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает украинское издание «Вести».

По словам Шепелева, Луценко вымогал у него взятку в 2006 году, когда был главой МВД. Через своего подчиненного, генерала Василия Паскала, чиновник требовал от нардепа деньги за выкуп уголовного дела против политика.

Материалы по теме Горе от кума Драки и судимость: чем славен новый генпрокурор Украины Юрий Луценко

В противном случае, как утверждает Шепелев, ему угрожали лишением депутатской неприкосновенности, гражданства, обвинением в убийствах и арестом. «Для того чтобы защитить себя от произвола Луценко, я был вынужден согласиться с его требованиями и дать взятку. В кабинете министра МВД я лично передал ему 150 тысяч долларов», — рассказал Шепелев.

По словам бывшего депутата Верховной Рады, после этого они распили с министром две бутылки виски. Луценко опьянел и уснул за рабочим столом. Шепелев перенес спящего чиновника на диван и сделал несколько фото на телефон.

Впоследствии Паскал передал нардепу все материалы дел против него, утверждает Шепелев. Он также заявил, что Луценко сейчас продолжает работать на бывшего президента Украины Виктора Януковича. Политик призвал Национальное антикоррупционное бюро Украины проверить изложенную им информацию.

Шепелева на Украине обвиняют в причастности к хищению средств банков на сотни миллионов гривен, а также в покушении на убийство. С 2013 года он находится в международном розыске. В 2015 году его задержали в России, однако экстрадиция на родину не состоялась.